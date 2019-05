Giro d’Italia 2019 | Arnaud Démare | “La Maglia Ciclamino è un riconoscimento che dovrà

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il francese, velocista della Groupama-FDJ, al termine della frazione odierna deld’Italia, che ha portato il gruppo da Carpi a Novi Ligure, ha indossato la, essendo diventato leader della classifica a punti, scavalcando il tedesco Pascal Ackermann, ora staccato di 11 punti. Dopo il secondo posto sull’arrivo odierno il transalpino ha parlato ai microfoni di SpazioCiclismo: “È stato difficile. Bisognava essere davanti a 750 metri dall’arrivo durante il restringimento, ma sfortunatamente la distanza era un po’ troppo grande per Ramon e Jacopo. Ho superato un corridore BORA di fronte a me, ma non ho trovato il varco e dal momento che Ewan era molto forte, non ho potuto recuperarlo“. Prima del prossimo arrivo per i velocisti, però, ci saranno da affrontare tante montagne e l’obiettivo sarà soltanto quello di arrivare ...

giroditalia : Stage 11 at #Giro d’Italia. Early Italian breakaway before the Australian shot! | Tappa 11 del #Giro d’Italia. Una… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 11 | Tappa 11 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - giroditalia : Explore the New #Giro d’Italia Live experience. Amore Infinito, always next to you. ???? Follow live:… -