Gazzetta | Il Napoli punta Benjamin Bourigeaud per il centrocampo

(Di mercoledì 22 maggio 2019), 25 anni, giovane centrocampista del Rennes, sarebbe il nuovo nome per ildel. Memorabile il gol messo a segno in EL contro l’Arsenal: punizione respinta dalla barriera e botta di prima intenzione all’incrocio dei pali da circa venticinque metri. Classe sopraffina per lui, è anche un fine tiratore di calci di punizione, che non dispiacerebbe affatto al, quest’anno con la squadra francese è sceso in campo 34 volte, segnando 6 reti per una media gol di tutto rispetto. Centrocampista di qualità e duttile dal punto di vista tattico, può giocare sia come centrocampista centrale sia come mezz’ala destra È vincolato da un contratto che scadrà nel 2021 e il suo valore di mercato, stando a quanto riportato dall’autorevole portale di Transfermakt, si assesta intorno ai dodici milioni di euro ed è dunque decisamente alla portata delle ...

