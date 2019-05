Decreto Sicurezza bis dopo il voto L' asse Conte-Colle mette ko Salvini

Decreto Sicurezza bis - Conte rinvia il Cdm alla prossima settimana : “Superate criticità su testo” : Il Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis non si svolgerà questa settimana, ma verrà rinviato a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo un confronto con Di Maio e Salvini. Conte anticipa anche che "le criticità segnalate sul Decreto mi sembrano superate".Continua a leggere

Governo in stallo sul Decreto Sicurezza - oggi niente Cdm. Giorgetti : “Così non si va avanti” : Non si placa il braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini preme per il via libera. Ma oggi il Consiglio dei ministri non ci sarà. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha detto il vicepremier in ...

Arresti tra Napoli - Varese e Bergamo. Salvini : “Ora Decreto Sicurezza bis” : Ignazio Riccio Presi sette camorristi del clan Cesarano nel Napoletano e sgominate bande di spacciatori nel nord Italia. La soddisfazione del ministro dell’Interno Un’operazione brillante quella messa a segno dai carabinieri di Torre Annunziata, nel Napoletano, che ha decapitato il noto clan criminale dei Cesarano, contemporaneamente all’azione della polizia, che ha sgominato bande di spacciatori a Varese e Bergamo. Dopo gli Arresti ...

Decreto Sicurezza bis - M5S : “Con le correzioni è svuotato”. Salvini : “Nessun arretramento” : Per rispondere alle perplessità del Colle il Viminale ha licenziato oggi una nuova versione del Decreto, che per Salvini potrebbe essere approvato già domani, e comunque prima delle elezioni europee. Dal M5S attaccano: "In pratica è diventato un Decreto vuoto, ora a che serve non si sa"Continua a leggere

