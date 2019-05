calcioefinanza

(Di mercoledì 22 maggio 2019)– Unruota attorno alla futuradello stadio. Stando a fonti delCalcio la società di Massimo Cellino avrebbe depositato un’offerta di oltre 4 milioni di euro, calcolando in questa cifra anche gli 1,5 milioni già spesi la scorsa estate per installare le nuove sedute in tribuna … L'articolosul

FinancialSs : Brescia, piccolo “giallo” concessione sul Rigamonti - CalcioFinanza : #Brescia, piccolo “giallo” concessione sul #Rigamonti - deatoffees : @pinocomparato @Pirlo_official #mazzone perché aveva il piccolo 'problema' di avere #baggio e #pirlo da far coesist… -