A Moggi | ' Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve'

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli allenatori: lantus potrebbe non essere l'unica società a cambiare guida tecnica per la prossima stagione, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano. A tal riguardo rimbalzano molte voci su chi sostituirà il tecnico toscano, anche Alessandro, noto procuratore sportivo, ha espresso la sua a Tiki Taka in merito aldella panchina bianconera e di quella interista. Sevapotrebbe andare ...

MassMing1 : E chi sarebbe il Boniperti/Moggi del caso? Il che ci porta a 4/ Infine, la società, tema 'deleghe e responsabilità'… - gieffe79 : @ant9521 Moggi mandò tutti gli osservatori a visionare Roy Makaay, per depistare tutti. Lui nel frattempo acquistava Zlatan - SEBANDERASS : @Alessalex36 Conte disse chiaro che eran stretti de culo. Quello disse Che c'entrano altre cose? Ma lo aveva detto… -