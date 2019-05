Telecom | entro fine anno usciranno 2500 persone

ilfogliettone

(Di martedì 21 maggio 2019)uscirdal gruppoItalia circa. L'annuncio e' stato fatto da Luigi Gubitosi, ad della compagnia, nel corso della conference call. 'Confermo che uscirdall'azienda, come risorse umane, 4650, ma questo avverra' in diversestre', scadenziate anche dall'Inps. Gubitosi ha specificato che '1200-1300 dipendenti lascerl'azienda tramese e giugno. Un numero simile a dicembre. Quest'ultima scadenza vedremo di anticiparla a settembre, almeno parzialmente. Cosi' 2.500 dipendenti uscir'. Le uscite di giugno, ha precisato Gubitosi, verrcontabilizzate nel terzo trimestre.

