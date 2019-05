Team Sonic Racing è finalmente disponibile

Team Sonic Racing disponibile da oggi : Accendete i motori, fan di Sonic! SEGA è felice di annunciare che la nuovissima esperienza di arcade Racing, Team Sonic Racing è ora disponibile in tutto il mondo. Caratterizzato dagli amati personaggi di Sonic e da 21 piste provenienti dal Sonic Universe, Team Sonic Racing combina i migliori elementi del genere arcade e frenetiche competizioni in multiplayer. Team Sonic Racing è ora disponibile, in edizione ...

Team Sonic Racing : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Sono trascorsi diversi anni dall’ultima volta che abbiamo sfrecciato su dei circuiti in compagnia di Sonic, Tails e tutti gli altri personaggi firmati SEGA, ed oggi dopo aver messo le mani in Anteprima sull’edizione PS4, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Team Sonic Racing. Team Sonic Racing Recensione Nel precedente capitolo della serie, era stata introdotta una meccanica di gioco molto interessante, purtroppo ...

Team Sonic Racing : SEGA dice NO a DLC e Microtransazioni : A partire da questa settimana sarà disponibile nei negozi e store digitali Team Sonic Racing, mentre domani arriverà sul blog la nostra Recensione. SEGA ha voluto chiarire la scelta del Team di non introdurre il supporto per eventuali DLC a pagamento e le Microtransazioni. Team Sonic Racing: Nessun DLC futuro, tutto lo sbloccabile è in gioco Uno dei membri del Team di sviluppo ha dichiarato: Vi erano differenti ...

Team Sonic Racing si mostra in un esplosivo trailer di lancio : In questi ultimi mesi gli occhi dei fan di Sonic sono stati puntati sull'adattamento cinematografico del velocissimo porcospino blu, come saprete le reazioni legate al modello di Sonic sono state così sfavorevoli che hanno portato gli addetti ai lavori a modificare il tutto.Come riporta Gamingbolt, il 21 maggio il nostro amato porcospino arriverà a tutta velocità nelle nostre case con Team Sonic Racing e oggi è stato pubblicato da SEGA un ...

Alle 15 in diretta con Team Sonic Racing sfrecciamo a tutta velocità con Sonic e tutti i suoi amici : Team Sonic Racing si propone come una nuovissima esperienza Racing sviluppata dallo studio pluri-premiato, Sumo Digital. Combinando i migliori elementi del genere arcade con frenetiche competizioni e esclusive opzioni di personalizzazione del veicolo, i fan di Sonic potranno giocare da soli, fare squadra con gli amici o sfidarsi l'uno contro l'altro tra squadre rivali in tutto l'universo dell'amato porcospino blu. Proprio nella giornata di oggi ...

Team Sonic Racing - recensione : Il settore dei giochi Racing su kart è da tempo dominato dal totem Mario Kart, ma sul mercato stanno per arrivare due temibili sfidanti che cercheranno di strappare il trono a Nintendo. Oltre al tanto atteso Crash Team Racing: Nitro Fueled, in arrivo il prossimo mese, è in uscita tra pochi giorni anche Team Sonic Racing, prodotto da SEGA e avente come protagonisti Sonic the Hedgehog ed i suoi numerosi e colorati amici.Il titolo è sviluppato da ...

Un nuovo video di Team Sonic Racing mostra la personalizzazione dei veicoli - le corse e la modalità storia : Ormai mancano pochi giorni all'arrivo di Team Sonic Racing. Il gioco di Sega e dello sviluppatore Sumo sta per sbarcare su PC e console, e per lenire la restante attesa, ecco un nuovo video che ci presenta alcune delle caratteristiche del titolo.In un recente livestream, Sega ha mostrato ai fan alcune delle feature del suo gioco, come la personalizzazione dei veicoli, le corse e la modalità storia.Il filmato riportato da Nintendoeverything ...

Scopriamo un nuovo video gameplay di Team Sonic Racing : SEGA ha lanciato un nuovo video gameplay dell'attesissimo Team Sonic Racing, titolo di Racing a squadre dedicato all'iconico porcospino blu, e che sarà lanciato a partire dal 21 maggio 2019.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale SEGA e il filmato di gioco:Leggi altro...

