Roma Villa Massimo | restituito lo storico parco ai cittadini

Romagna : alluvione a Villafranca di Forli' - inondate 600 abitazioni. Spunta anche una carpa : Maggio da dimenticare per l'Emilia Romagna dove freddo e maltempo non accennano a mollare assolutamente la presa. Le piogge intense avvenute negli ultimi giorni, specie a ridosso dell'Appennino,...

Assalto in villa alle porte di Roma - moglie e marito sequestrati : la polizia intercetta i banditi e recupera la refurtiva : di Ermanno Amedei Hanno assaltato la villa di una coppia di mezza età a Fiano Romano . In tre, sabato sera poco prima delle 22, armati di pistola, cacciavite e un'ascia, hanno immobilizzato prima l'...

A Roma importante riconoscimento per il Comune di Francavilla Fontana ed i tre Istituti Comprensivi : 02/05/2019 Lo scorso 30 aprile presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università Roma Tre, l'associazione Toponomastica femminile ha premiato il Comune di Francavilla Fontana ed i tre Istituti Comprensivi della Città nell'ambito del ...

Il Villaggio per la Terra è ritornato a Roma : Si celebra in modo esclusivo e libero la bellezza della Terra e delle relazioni umane per gridare a tutti l'importanza di questo straordinario patrimonio che una esasperata economia di mercato sta ...

Roma - dal 25 aprile a Villa Borghese il Villaggio per la terra : 5 giornate di musica - scienza - sport e molto altro : Spettacoli, 25-29 aprile, - dopo il Concerto per la terra del 22 aprile il Villaggio propone un programma culturale d'eccezione con musica, danza, spettacoli teatrali, letture e performance ...

Ambiente : dal 25 al 29 aprile torna a Roma il Villaggio per la Terra : Dopo il Concerto per la Terra del 22 aprile, continuano le celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite con l’inaugurazione del Villaggio per la Terra, sempre al Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese, dal 25 al 29 aprile. Eventi organizzati da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari insieme a centinaia di organizzazioni partner. Cinque giornate di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta, con ...

Diocesi di Roma - il 25 aprile la Giornata di gioco e sport nel "Villaggio per la Terra" : Quest'ultimo si aprirà il 22 aprile, Earth Day, con l'anteprima al Pincio del Concerto per la Terra e proseguirà dal 25 al 29 aprile, tra Pincio e Galoppatoio di Villa Borghese, con spettacoli, talk ...

Ritrovata la scultura Romana del II secolo rubata a Benigni nella sua villa di Roma : Una scultura Romana del II secolo che era stata rubata nel 2010 a nella villa di è stata recuperata dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, Tpc,. Individuata dagli investigatori in ...

Roma : dopo 6 anni tornerà fruibile a cittadini Villa Massimo - riapertura a maggio : Roma – Ottomila metri quadri di verde incastonati nel quartiere Nomentano, a Roma, chiusi e preclusi ai cittadini da oltre sei anni a causa di controversie legali, ma che a inizio maggio torneranno nuovamente fruibili arricchiti da sugheri e lecci a fare compagnia agli storici pini, oltre a nuove essenze, un prato fiorito e un nuovo arredo urbano con panchine e area giochi. È la situazione di Villa Massimo, nel II municipio, dove da alcuni ...

Formula E : Allianz E-Village a Roma - esperienze virtuali e tecnologia : Torna in Italia, a Roma EUR, dopo la prima esperienza lo scorso anno, la gara del campionato mondiale per vetture monoposto elettriche, il.

Gelato Festival Roma 2019 - il tour arriva a Villa Borghese : date - orari - programma e prezzi dei biglietti : date con orari e prezzi dei biglietti per partecipare al Gelato Festival 2019 che, dopo la prima tappa italiana a Firenze, arriva a Roma. Il concorso itinerante, giunto alla decima edizione, si svolgerà anche quest’anno nella splendida cornice di Villa Borghese, a due passi da Piazza del Popolo. A seguire troverete tutte le informazioni con il programma completo e tutte le novità del Festival, diventato ormai un appuntamento imperdibile ...

Villabruna - Confindustria Romania - : ancora potenziale investimenti : L'economia romena è in continua crescita, al 5,5% nel 2019 poco sotto la Cina. Questa performance è ottenuta senza l'utilizzo dei fondi Ue il …