Pronti per Netflix

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Accendete un ipad o una smart tv, apritee iniziate a cercare. Difficilmente troverete una serie più coinvolgente di quella che potete seguire osservando i nostri palazzi del potere. The Games of Cdm si arricchisce di una puntata interlocutoria ma non per questo meno appassionante. Partiamo dai titoli di testa. Un faccia a faccia prima del voto. Un confronto, un chiarimento, uno scambio di idee, una messa a punto. Solo sul decreto sicurezza bis, assicurano gli ambasciatori. Ma vista la delicatezza del momento, è improbabile che il dialogo non si soffermi su altro. Nei prossimi giorni, forse già nelle prossime ore, Giuseppe Conte salirà al Quirinale. Dopo settimane passata di spiffero in spiffero nei corridoi del Palazzo, la contrarietà del Colle su molti aspetti del decreto sicurezza bis è deflagrata nella lunga notte del ...

