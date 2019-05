Offese nei confronti di Mihajlovic | arriva il provvedimento

calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Nella serata di ieri il tecnico Sinisaha conquistato una grande salvezza nel campionato di Serie A, quasi un miracolo considerando il percorso per gran parte della stagione con Filippo Inzaghi in panchina. Nel frattempo svolta in merito alleindirizzate al tecnico in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. “Il comando della Polizia locale di Roma Capitale, come gia’ premesso nei giorni scorsi, ha avviato indagini interne per risalire al responsabile dell’accaduto, neidel quale e’ stato avviato un procedimento disciplinare. Il comandate del Corpo, Antonio Di Maggio, ha espresso direttamente al tecnico del Bologna e a tutta la sua famiglia le sentite scuse da parte del Corpo, prendendo le distanze dal comportamento dell’agente, che non rispecchia di certo la professionalita’ di un’intera ...

