Montezemolo toccante dopo la scomparsa di Niki Lauda | ma il sorriso non manca mai | “mi

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019)tra dolci ricordi e simpatici aneddoti: l’ex presidente della Ferrari ricorda l’amico, scomparso nella notte Il mondo della Formula 1 piange ladi: l’ex pilota austriaco e presidente non esecutivo della Mercedes è morto nella notteessere stato ricoverato in ospedale in Svizzera. Una tragicaper la famiglia e per tutti i suoi amici, tra cui anche Luca Cordero di. LaPresse/Vincenzo Livieri L’ex presidente Ferrari, intervistato dai microfoni Sky, non è riuscito a trattenere un pizzico di commozione raccontando il suo amico, tra simpatici aneddoti e tanto affetto: “è un giorno triste per tutti i ferraristi, ma per me lo è in modo particolare, perchè io perdo un amico che è stato un grande vero amico per 50 anni, con lui ho passato alcuni dei momenti più belli della mia vita, i tifosi ...

LucaPicafizz : RT @RInciocchi: Intervista toccante su @SkySport ad un commosso #Montezemolo. Senza timore di mostrare umanità. Quella vera. La storia di… - RInciocchi : Intervista toccante su @SkySport ad un commosso #Montezemolo. Senza timore di mostrare umanità. Quella vera. La st… -