Lavorava in nero percependo il reddito di cittadinanza

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Roberto Chifari I carabinieri hanno denunciato due palermitani, datore di lavoro e operaio, cheinmentre era beneficiario deldiinma nel frattempo percepiva ildi. A Palermo i carabinieri della stazione di Partanna Mondello, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato due palermitani a seguito di un servizio "mirato alla verifica delle disposizioni in materia didi". Il lavoratore aveva avuto accesso al beneficio del cosiddettodi, per il quale gli era stata già corrisposta la somma di 300 euro, nel frattempo svolgeva alcune prestazioni in. I militari dell’Arma infatti, hanno sorpreso l'operaio mentre eseguiva alcuni lavori di ristrutturazione per conto di una ditta edile. La ditta per giunta, non era iscritta alla Camera di ...

StanzaBalocchi : 'Lavorava in nero ma intascava il reddito di cittadinanza': indagato un palermitano - ItValenti : RT @GDS_it: #Palermo, lavorava in nero e percepiva il reddito di cittadinanza: due denunce e multe - geokawa : RT @GDS_it: #Palermo, lavorava in nero e percepiva il reddito di cittadinanza: due denunce e multe -