blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) L', il nuovo programma di Gad, in onda da lunedì 3in seconda serata su Raitre debutterà con unainteramente. Lo ha annunciato all'Adnkronos il giornalista che nel 2017 era tornato in Rai con Operai (anch'esso in onda in seconda serata su): Seguo ladai suoi inizi; le mie prime trasmissioni di 30 anni fa si intitolavano 'Nella tana della', 'Profondo nord' e 'Milano Italia'. Durante lacercherò di far capire come da piccolo movimento nato tra Varese e Bergamo, lasia diventato un partito Nazionale e probabilmente di maggioranza relativa. Conosco Salvini da quando portava i pantaloni corti, cercherò di raccontare quanto vi sia di continuità tra questo leader italiano di oggi e ladelle origini, avremo delle sorprese interessanti.L', Gadsudal 3: "...

tvblogit : L'approdo, Gad Lerner su Rai3 dal 3 giugno: 'Prima puntata dedicata alla Lega' - panorama_it : Torna su #Rai3 #GadlLerner con L'Approdo. Alla faccia del regime fascista nel paese e nella tv di Stato - SerieTvserie : L'approdo, Gad Lerner su Rai3 dal 3 giugno: 'Prima puntata dedicata alla Lega' -