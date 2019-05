Firenze | manifestante anti Salvini minacciata dalle forze dell' ordine

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Durante la manifestazione tenutasi acontro la presenza del vicepremier leghista Matteo, una ragazza è stata trascinata via a forza, è stata immobilizzata, identificata, anchedi violenza sessuale e poi rilasciata per un “dall'alto”. La giovane ha poi postato le foto dei segni di violenza sul suo corpo sui social network. Al corteoerano presenti circa 2mila persone, pronte ad opporsi alla vergognosa deriva che sta prendendo il governo in questi giorni. Ragazza denuncia abusoFra gli scontri che si sono tenuti domenica 19 maggio ain prossimità di piazza Strozzi dove si teneva il comizio del leghista Matteosi è verificato un episodio che ha suscitato profonda indignazione e sconcerto. Una ragazzaè stata circondata da tre agenti di polizia, ...

giornalettismo : Il racconto della ragazza è stato affidato a una pagina Facebook. Lo scontro con la polizia al comizio di #Salvini… - fabbri333 : Firenze, manifestante anti Salvini: 'Forze dell'ordine mi hanno minacciata di infilarmi un manganello nell'ano' - I… - franbellino : Firenze, manifestante anti Salvini: “Forze dell’ordine mi hanno minacciata di infilarmi un… - Il Fatto Quotidiano -