Allegri dice addio alla Juventus | la sincerità di Chiellini è spiazzante | “sarebbe una

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Giorgioe l’tra Massimilianoe la: le parole del difensore bianconero sono sincere e senza peli sulla lingua “Dopo 15 anni di Juve dire che non me l’aspettavo sarebbe una bugia, certi silenzi e certi atteggiamenti si possono interpretare, ho una certa esperienza ormai“. Lo ha detto il difensore della, Giorgio, a Sky a margine della serata dedicata agli Insuperabili Onlus e Reset Academy, parlando del divorzio tra Massimilianoe la. “E’ una persona speciale che è stata acclamata come merita sia domenica dai tifosi che dal presidente in conferenza stampa, ha fatto la storia della Juve e non mi sorprenderei di rivederlo un giorno”, ha aggiuntoche non ha “nessun messaggio da inviargli, lo sentirò al telefono“. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

capuanogio : #Allegri che dice che in condizioni normali la Juve non avrebbe preso quel gol e queste sono partite che valgono po… - SkyTG24 : Uno scuolabus si rovescia vicino a #Padova e #Allegri dice addio alla Juve. Ne parliamo nel TG delle 18 ? - SerieANewsUN : ?? Juve, Chiellini scherza su Sarri: «Chi, Sacchi?» ?? Dribbla come un attaccante le domande sul prossimo allenato… -