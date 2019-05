Spinelli | “Se l’Empoli vince a Milano il calcio non ha più una logica”

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) E' presidente del Livorno da molti anni, ma in passato lo è stato anche del Genoa. Aldospera che i liguri si possano salvare alla luce di un'ultima giornata che si prospetta scoppiettante. Lo ha fatto capire rispondendo ad una domanda a margine del convegno a Palazzo San Giorgio sulla Nuova via della Seta. Ecco le sue parole. "Io punterei non cento euro ma tutti i soldi che ho sul Genoa, perché si salvi. Mi auguro, così come ci siamo salvati noi all'ultima giornata, di festeggiare tutti insieme per i rossoblu. Credo che se l'Empoli va are acon l'Inter allora ilnon ha più una logica. L'Inter si gioca 35 milioni contro l'Empoli, deve andare in Champions League perché per l'Atalanta con il Sassuolo credo che sia più facile".

