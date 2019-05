Scala a mani nude la Tour Eiffel e minaccia il suicidio | turisti evacuati 

Libia - Conte : ‘Con crisi umanitaria rischio arrivo foreign fighter - evitare eScalation’. Viminale : ‘Nave Mare Jonio rispetti leggi’ : “Siamo in grado in difendere Tripoli e siamo determinati a farlo, e rispediremo le milizie di Haftar da dove sono venute”, ha assicurato il vicepresidente del consiglio presidenziale libico Ahmed Maitig in un incontro alla stampa estera a Roma. Intanto l’Italia si prepara a ogni scenario. “Siamo molto preoccupati per la crisi libica – ha detto Giuseppe Conte – abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare ...