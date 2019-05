PS5 scalpita in attesa del reveal | abbiamo davvero bisogno di una nuova console Sony?

optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Gli ultimi mesi hanno indubbiamente visto un chiaro fermento in chiave PS5: la rete ha cominciato a smuoversi all'arrivo delle prime indiscrezioni sulla potenziale, e i dettagli condivisi con la community dei videogiocatori in merito ad alcuni degli aspetti del nuovo hardware hanno mandato senza mezzi termini in brodo di giuggiole tutti coloro che masticano un po' il gergo tecnico. Una potenza computazionale senza precedenti parrebbe quindi attendere i fan in un non meglio precisato momento del prossimo futuro – sebbene le stime degli analisti parlino di una possibile release incasellata nell'ultimo quadrimestre del 2020 – e ovviamente tanti sono quelli che stanno cominciando già a mettere da parte risparmi ad hoc per farsi trovare pronti e arruolabili fin dal day one.La domanda che viene da porsi a questo punto è chiaramente una: c'èdi PS5 e, più ...