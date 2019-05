O Giorgetti si dimette o ConteTutto cambia perché nulla cambi

affaritaliani

(Di lunedì 20 maggio 2019) Che fa Giancarlo, si? Dopo aver, in una delle sue rare interviste (e dunque pensata e non sfuggita) dato del cretino (politicamente) al suo diretto superiore, il presidente del Consiglio Conte, e averlo incluso tra i grillini militanti, incapace dunque di mediare mantenendosi al di sopra le parti, può ancora restare a palazzo Chigi, in un ruolo fiduciario molto delicato, il sottosegretario leghista Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : O Giorgetti si dimette o Conte...Tutto cambia perché nulla cambi -