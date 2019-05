Fiorello per RaiPlay | l' AD Salini conferma progetti per l' autunno 2019

Fiorello in Rai : stamattina incontro con Salini per progetto multipiattaforma su Rai Play : Fiorello L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha incontrato questa mattina Fiorello per proseguire a parlare del progetto che avrà al centro la piattaforma RaiPlay. Il progetto, in linea con gli obiettivi della nuova Rai, è il primo multipiattaforma e la sua realizzazione è prevista per l’autunno 2019. “Stiamo lavorando da settimane costruttivamente con Fiorello per riuscire a realizzare questo contenuto ambizioso e innovativo ...

Rai - l’ironia di Fiorello : “17mila euro per 2 minuti? Troppo pochi. Se sto lontano dal servizio pubblico un motivo c’è” : Una trattativa con viale Mazzini per sostituire Fabio Fazio su Rai1, con un compenso di 17mila euro per due minuti. Sono le indiscrezioni, uscite su alcuni giornali, che il presunto protagonista della vicenda, Beppe Fiorello (lui ha smentito), ha commentato con ironia: “Ma come, così poco? I miei fan penseranno che mi sto svendendo. Io sono come Cristiano Ronaldo”. Poi la dichiarazione amara: “Se sto lontano dal servizio ...

Rai - le cifre pazzesche offerte a Fiorello : ecco quanto prende per due minuti : La trattativa per avere Fiorello in Rai è in corso. La chiave - scrive la Stampa - era averlo come volto di RaiPlay, con una presenza crossmediale tra tv, radio, web e social. La trattativa doveva restare riservata, questo non è avvenuto e Fiorello pare sia su tutte le furie. Avrebbe dovuto prender

Fiorello torna in Rai per 100 mila euro a puntata? Viale Mazzini : "Cifra priva di ogni fondamento" : "In merito a indiscrezioni su progetti riguardanti Fiorello, si precisa che al momento non esiste alcun accordo e che, pertanto, cifre, collocazioni di palinsesto e contenuti riportati sono privi di ogni fondamento". Con questa note ufficiale la Rai prova ad arginare la nuova polemica che la travolge in queste ore, dopo giorni di notizie riguardanti le tensioni interne tra l'ad Salini (in quota M5S) e il direttore di Rai1 De Santis (in quota ...

Fiorello al posto di Fazio - la trattativa è in bilico : 17mila euro per 2 minuti : Una Rai allo sbando è quella che in queste ore si dibatte tra contratti azzerati, programmi saltati, palinsesti in aria e nomine annunciate. A viale Mazzini con il coltello tra i denti si diceva che la direttora dal pugno di ferro di Rai1 Teresa De Santis fosse a un passo dal dare le dimissioni sfiancata dalle incomprensioni con l’ad Salini. Niente...

Fiorello in Rai. Lo showman tratta per web - radio e tv (al posto di Fazio) : Fiorello Un nuovo «Fiore» all’occhiello per la Rai. A Viale Mazzini le bocche sono cucite, ma le indiscrezioni ormai si susseguono con insistenza: Rosario Fiorello sarebbe vicinissimo ad un accordo con il servizio pubblico, che ha pronto per lui un progetto su misura da svilupparsi tra web, radio e tv. Sul fronte televisivo, in particolare, lo showman potrebbe ottenere uno spazio in seconda serata su Rai1, ipoteticamente al lunedì al posto ...

Fiorello - l'interista che non t'aspetti in tribuna per Roma-Juve : saluto a Francesco Totti : In uno stadio Olimpico stracolmo, con record stagionale di presenze, anche la tribuna autorità è quella delle grandi occasioni per questo Roma-Juventus. Oltre ai tifosi Vip che sono...

Ascolti 4 aprile 2019. Carrà e Fiorello ripartono da Raitre sotto il 10%. Buon risultato per SkyUno con la finale di MasterChef : Ascolti Tv di giovedì 4 aprile 2019 . Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5 milioni di spettatori pari al 21,5% di share. Su Canale 5 Quasi Amici 2 milioni e il 9,7% di share. Su Rai2 Ammore e ...

A raccontare comincia tu - inizio “con il pilota automatico” per Raffaella Carrà che ospita Fiorello : ma senza lo showman che succederà? : Rosario Fiorello ospite, Raffaella Carrà conduttrice. “Mi è sembrato di sentire un rumore”, sì quello degli applausi. Perché in certi casi basta il nome, se poi gli artisti presenti in un programma sono di questo calibro il risultato è raggiunto quasi in partenza. Se schieri Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra la partita l’hai già vinta, al di là di come l’hai giocata. L’incontro tra due monumenti ...

Fiorello - il ricordo drammatico legato a Sanremo : perché sarà difficile rivederlo all'Ariston : Ad 'A raccontare comincia tu', si è raccontato in maniera molto intima, mettendo in luce il suo lato più fragile. Questo inedito aspetto dello showman siciliano è stato molto apprezzato dal pubblico, ...

Fiorello contro i David di Donatello : 'Ai funerali persone più allegre di quelle viste in platea' : Con un video sui social, Fiorello contro i David di Donatello 2019 . Non per la conduzione di Carlo Conti, quanto per l'atmosfera del pubblico in sala. ' Ai funerali si vedono persone molto più ...