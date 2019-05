Conte in Cdm | Sul decreto sicurezza bis | segnalate delle criticità dal

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Aggiornamento ore 23:00 - Durante il Consiglio dei Ministri che si è tenuto questa sera e che, al contrario di quello16 durato appena venti minuti, è andato avanti per qualche ora, sono state approvate alcune nomine: quella del generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana alla guida della Guardia di Finanza, quella di Biagio Mazzotta come segretario generale della Ragioneria di Stato e quella di Pasquale Tridico come Presidente dell'INPS.A far discutere però è stato ilbis. Sembra, infatti, che ci sia stata un po' di tensione poiché il Premier Giuseppeha detto che ci sonodal Quirinale e il ministro dell'Interno Matteo Salvini avrebbe risposto dicendo "Attendo di capire quali" e avrebbe insistito per un ok da parte dei suoi colleghi di governo alcui tiene tanto. Decretibis e famiglia inviati al ...

