Carlo Conti torna su Rai3 con Ieri e oggi | gli ospiti della 1^ puntata

Ieri e oggi con Carlo Conti su Rai3 - la prima con Panariello e Pieraccioni (Anteprima Blogo) : Dopo il successo dello scorso anno, torna anche in questa estate il programma di memoria Ieri e oggi condotto da Carlo Conti. Nella scorsa stagione la trasmissione che ospita due personaggi del mondo dello spettacolo che ripercorrono le tappe della loro carriera aveva visto di nuovo la luce dopo molti anni che era stata tenuta chiusa nel cassetto.Questo programma infatti aveva popolato le estati della Rete 2 della Rai per molti anni, con ...

La Corrida chiude con il botto. E Carlo Conti ricorda il mitico Corrado - : Carlo Lanna Ultima puntata per La Corrida che vede la vittoria di un giovane aspirante cantante di Falconara Marittima e intanto Carlo Conti, sul finale ricorda Corrado Gran finale su Rai Uno per La Corrida. Venerdì 17 maggio si è concluso lo show con i dilettanti allo sbaraglio condotto da Carlo Conti, che ha intrattenuto il pubblico a casa con ironia e semplicità. Un’edizione che ha visto anche un buon riscontro in termini di ...

Ascolti TV | Social Auditel 17 maggio 2019 | Ciao Darwin 8 vs La Corrida finale - Paolo Bonolis preferito a Carlo Conti nel Trend Topic : Social Auditel 17 maggio 2019: Ciao Darwin 8 tripla le tendenze, La Corrida sparisce dal Trend Topic, Propaganda Live il secondo programma più seguito sui Social. Non cambiano le sorti del venerdì sera, Ciao Darwin 8 è ancora il programma tv più discusso nel Trend Topic di Twitter. La trasmissione di Paolo ...

La Corrida - Carlo Conti fa la storia in Rai : questa foto? Non era mai accaduto nella storia : Una sorpresa a La Corrida, il programma di Carlo Conti del venerdì sera su Rai 1: una proposta di matrimonio in diretta tv. Non era mai accaduto prima nello storico programma di Viale Mazzini. Accade a circa metà puntata di venerdì 10 maggio, quando entra in studio il tredicesimo concorrente. In ver

Ascolti Paolo Bonolis e Carlo Conti : Ciao Darwin supera il 22% di share : Ciao Darwin, Ascolti 10 maggio: Paolo Bonolis stravince contro La Corrida Dopo aver vinto anche settimana scorsa dopo la pausa forzata per via delle festività, ieri Ciao Darwin 8 – Terre Desolate non solo ha ri-vinto la serata ma è cresciuto di ben 2 punti e 300 mila telespettatori. Infatti, il programma di Paolo Bonolis ha totalizzato ben 4.135.000 telespettatori e il 22.4% di share. Ascolti che hanno permesso al programma di Canale5 di ...

Carlo Conti e Ludovica Caramis : problemi in diretta a La Corrida : La Corrida 2019: inizio di puntata con gaffe per Ludovica Caramis e Carlo Conti Una serie di piccole gaffe ha caratterizzato l’inizio della puntata de La Corrida 2019 – Dilettanti allo sbaraglio di stasera, venerdì 3 maggio. Finito Soliti Ignoti di Amadeus, i padroni di casa Carlo Conti e Ludovica Caramis hanno aperto, come sempre, l’anteprima, facendosi trovare come da tradizione sulla scala posta al centro della platea. Ed è ...

Vieni da me : Claudio Lippi fa calare il gelo in studio - nomina Carlo Conti e la Balivo resta sotto choc : Claudio Lippi fa calare il gelo a Vieni da me. “I programmi che farei sono tutti occupati. Tu credi di poter togliere Conti dai 73 programmi che fa all’anno?“, ha detto a Caterina Balivo. Il presentatore milanese ha spiegato di ricevere proposte per trasmissioni che non farebbe mai mentre quelle che

Claudio Lippi punge Carlo Conti : «I programmi che farei sono tutti occupati. Credi di poter togliere Conti dai 73 programmi che fa?» : Claudio Lippi e Caterina Balivo - Vieni da Me Che la tv non sia un pozzo di gratitudine è bene che tutti lo sappiano, addetti ai lavori e non. Claudio Lippi, però, lo testimonia un po’ troppo spesso, nonostante lo faccia con la sua solita ironia, pungente più che divertente. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, il conduttore milanese ha parlato del suo lavoro, che col passare degli anni – per sua stessa ammissione – si è ...

Ascolti tv - senza Ciao Darwin la serata va a La corrida di Carlo Conti : Con 4 milioni 146 mila spettatori, pari ad uno share del 20.1% è La corrida condotta da Carlo Conti su Rai1 il programma più gettonato della prima serata tv di ieri. Su Canale 5 il film Poveri ma Ricchi, che sostituiva per questo venerdì il programma Ciao Darwin non in onda, ha raccolto 2 milioni 361 mila spettatori pari all’11% di share. Ascolti tv, il resto del prime time Su Rai2 il film The Avengers ha avuto 1 milione 423 mila ...

Ascolti La Corrida : Carlo Conti doppia Canale 5 senza Paolo Bonolis : La Corrida, Ascolti di ieri (26 aprile): i dati auditel di Carlo Conti senza Bonolis Dopo la pausa forzata di settimana scorsa per via della Via Crucis, Carlo Conti torna con La Corrida e lo fa in solitaria, senza la spietata concorrenza del programma vincitore del venerdì sera: Ciao Darwin. Per il programma dei “dilettanti allo sbaraglio” di Rai1 i telespettatori sono stati 4.146.000 telespettatori e il 20.1% di share. Una lieve ...