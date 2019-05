ARMA 3 | a breve sarà svelata una nuova espansione

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) Bohemia Interactive ha recentemente annunciato unaper il suo simulatore bellico3, il reveal ufficiale è atteso per il 23 maggio.Come riporta Gamingbolt, il trailer pubblicato dagli sviluppatori recita "nessuno di noi si aspettava una cosa simile" ed un'allerta di emergenza che invita tutti a barricarsi all'interno degli edifici e chiudere porte e finestre. Questo vuol dire che i giocatori dovranno presto scontrarsi con condizioni meteo avverse? O è in arrivo una modalità battle royale?3 è al momento disponibile in esclusiva PC, pur essendo pubblicato nel settembre 2013 ha visto negli anni diversi aggiornamenti e DLC, l'ultimo dei quali rappresentato dalle Warlords missions (dicembre 2018) in cui due squadre si danno battaglia per conquistare la base nemica e controllando aree difese dall'IA lungo la strada. Leggi altro...

