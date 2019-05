Motocross | GP Portogallo 2019 | risultato gara-1 Tim Gajser sfrutta l’errore di Cairoli e

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : Gajser vince la prima manche davanti a Cairoli - dalle ore 18.10 gara-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli detta il passo ma non riesce a staccare un ottimo Gajser : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli parte a razzo e prova ad allungare - Gajser è secondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli insegue la vittoria pensando al Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...

Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 : orari delle gare e come vederle in tv e streaming. Il programma completo di domenica 19 maggio : Il fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2019, sesto round stagionale del Mondiale Motocross, si conclude quest’oggi con lo svolgimento delle due manche di gara della MXGP e della MX2. Ad Agueda continua il testa a testa per il titolo iridato tra Antonio Cairoli e Tim Gajser, con l’azzurro che è reduce dalla strepitosa doppietta di Mantova ed ora va a caccia di un altro successo fondamentale per allungare ulteriormente in ...

Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 : qualifiche e gare. Orari - programma e tv del fine settimana : Dopo nemmeno una settimana di attesa torna immediatamente il Mondiale 2019 di Motocross. Dopo la splendida gara di Mantova valevole per il Gran Premio di Lombardia si torna subito in pista per il Gran Premio del Portogallo. Il weekend che prenderà scena ad Agueda (18-19 maggio) ci regalerà il consueto spettacolo, con Tony Cairoli di nuovo a caccia di punti pesanti per avvicinarsi in maniera ulteriore al suo decimo titolo della carriera. Per il ...

Motocross MxGP - GP Portogallo 2019 : orari e programma del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Secondo weekend consecutivo di gara alle porte per il Mondiale Motocross 2019, che si sposta ad Agueda per il Gran Premio del Portogallo 2019, sesto round della stagione. La sfida iridata tra Antonio Cairoli e Tim Gajser continua con l’azzurro che si è portato a +40 sullo sloveno della Honda grazie alla strepitosa doppietta conquistata sul fango di Mantova, mentre alle loro spalle il francese Gauthier Paulin non molla ma scivola a 66 punti ...