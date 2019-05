Monterotondo | muore in ospedale per una ferita alla testa “Colpito durante una lite in

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) Un uomo di 42 anni diScalo, a nord est di Roma, è morto inper una. Secondo gli investigatori, è stato colpitounain famiglia dfiglia di 19 anni, all’interno del loro appartamento. Stando alle prime informazioni riportate da Repubblica, la giovane stava uscendo di casa in compagnia della madre quando il padre ha cercato di fermarle con modi aggressivi. La ragazza ha poi preso un coltello da cucina per convincerlo a non non avvicinarsi, scrive il quotidiano. Secondo le prime ricostruzioni, a quel punto è scoppiata una rissa violenta e un fendente ha colpito l’uomonuca, recidendo un’arteria. Sul 42enne non esistevano denunce pendenti, anche se era noto per essere alcolista e violento (anche in famiglia). La figlia si trova ora nella caserma dei carabinieri di. La sua posizione è al vaglio del ...

