La seconda maglia dell’Inter 2019-2020 sarà di un colore inedito

(Di domenica 19 maggio 2019) Il sito specializzato footyheadlines.com anticipa le immagini delladell’Inter per la stagionedi un.Il sito specializzato footyheadlines.com ha fatto trapelare le prime immagini delladell’Inter per la prossima stagione. Laè stata realizzata dallo sponsor tecnico Nike e lo sponsor rimarrà quello dello storico connubio con Pirelli. Ilsceltounceleste, tenente al verde acqua con i bordi del colletto a righe nere e gialle. I pantaloncini saranno invece bianchi così come i calzettoni che saranno utilizzati anche per le partite casalinghe.L’ultima volta che i nerazzurri non hanno adottato labianca risale alla stagione 2012-2013 quando fu totalmente rossa.La prima, invece,svelata nella gara casalinga del ”Meazza” contro l’Empoli. ...

