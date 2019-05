Harry e Meghan | ecco le immagini mai viste delle loro nozze

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) Attualità “Markle ha chiamato il figlio come il gatto morto mangiando chicchi d’uva ghiacciati” di F. Q. Leinedite, per festeggiare il primo anno di matrimonio. Cosìhanno deciso di condividere con i tantissimi fan alcune fotofino a oggi maie per farlo hanno scelto l’account Instagram Sussex Royal. La colonna sonora del video è il canto del coro del Regno che intona “This Little Light of Mine”. “Grazie per tutto l’amore e il sostegno di tanti di voi in tutto il mondo. Ognuno di voi ha reso questa giornata ancora più significativa”, si legge. Visualizza questo post su Instagram Happy one year anniversary to Their Royal ...

zazoomnews : Meghan e Harry festeggiano il primo anniversario di nozze. E fanno pace con Kate (per una buona causa) - #Meghan… - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: Harry e Meghan da 1 anno sposi, condividono le foto delle nozze. Raccolta di scatti inediti in un video sul loro account… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Harry e Meghan da 1 anno sposi, condividono le foto delle nozze. Raccolta di scatti inediti in un vid… -