Zingaretti: M5S governa con ultradestra

BarillariM5S : 49000 morti per infezioni ospedaliere. Odg M5S approvato 7 mesi fa e mai applicato da Nicola Zingaretti. Presentiam… - BarillariM5S : Nicola Zingaretti denuncia Davide Barillari: RITORSIONE o INTIMIDAZIONE ? - M5S_Camera : La nuova alleanza fra Zingaretti e Pomicino in nome dei vitalizi e della casta ?? -

"Di Maio dice che l'danneggia l'Italia. E' ridicolo. Basta furbizie. L'giàin Italia, con i voti di Di Maio e 5Stelle". Così su Facebook il segretario Pd,, replicando al leader del M5S. "Questo Governo -conclude- deve andarsene a casa e bisogna tornare al voto". "Un election day di verità", chiede in un'iniziativa elettorale nel Ferrarese. "Nel decreto sicurezza di Salvini non c'è una riga per la sicurezza dei quartieri,no investimenti sulle forze dell' ordine". E ai 5Stelle:"Ci pensino bene"(Di sabato 18 maggio 2019)