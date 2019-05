Vaccini obbligatori | figli non in regola con il morbillo | genitori multati nel Riminese

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019)perché i lorohanno contratto ile non sono stati vaccinati. Sono almeno una quindicina le sanzioni notificate dall’Ausl Romagna nel, dove da inizio anno sono stati registrati circa 40 casi di. Le multe sono un effetto della legge Lorenzin che prevede sanzioni pecuniarie per gli alunni da 6 a 16 anni non incon ie la sospensione da asili nidi e materne per i bambini fino a 6 anni. La cifra è di 166,66 euro più le spese di notifica per un totale di 181 euro a verbale: ihanno adesso 30 giorni di tempo per impugnarlo. A Rimini, dove il movimento no-vax è molto diffuso e dove le coperture vaccinali sono inferiori alla media nazionale, il Comune ha deciso di rendere “strutturale e stabile” la sanzione da 50 euro per ogni giorno di scuola di alunni non incon i. Dopo l’ordinanza ...

