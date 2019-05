Spara ad una gattina con una carabina | è caccia all’uomo | proposta una taglia sulla testa

Napoli - entra in ospedale col casco e Spara : 22enne ferito alle gambe. «Poteva essere una strage» : Agguato in ospedale la scorsa notte a Napoli dove un ragazzo armato di pistola e con in testa un casco, ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco nel cortile dell'ospedale Vecchio Pellegrini di...

"Chiedo la pena massima per chi ha Sparato alla mia Noemi. E una vita normale" : “Chiedo verità e giustizia, non vendetta”. Dopo il padre della piccola Noemi, al Mattinoparla Tania Esposito, la mamma della bambina di 4 anni, ferita in un agguato da un proiettile che le ha perforato i polmoni prima di bloccarsi su una costola. Il quotidiano napoletano racconta di “una donna giovanissima” provata ma serena perché “sicura che la figlia tornerà a ...

Gf - scontro tra Gianmarco e Kikò : "Se ti permetti a dire una mezza cosa - ti Sparano addosso" - : Francesca Ajello Brutta discussione tra Kikò e Gianmarco all'intero della casa del Grande Fratello. Onestini ha espresso il suo disappunto per alcune battutine di Nalli, il quale è andato su tutte le furie e ha cercato di chiarire la sua posizione Diventano sempre più frequenti gli scontri tra gli inquilini della casa del Grande Fratello costretti alla convivenza non sempre facile: a rendersi protagonisti di una dura discussione sono ...

Prato - 17enne Spara per "gioco" con una carabina dal terrazzo di casa : ferito automobilista : Con una carabina ad aria compressa, che era appartenuta a un suo nonno, defunto, un ragazzo di 17 anni ha sparato un pallino di piombo dal terrazzo di casa ferendo di striscio a una spalla un...

CN : Sparatoria 1932 - nessuna riabilitazione per condannati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

C’è stata una Sparatoria in un centro commerciale in Florida : Almeno una persona è stata uccisa e altre due sono state ferite in una sparatoria in un bar all’interno di un centro commerciale a Fort Lauderdale, in Florida, a una trentina di chilometri a nord di Miami. Gli spari sono

Denver - Sparatoria in una scuola con 1.850 ragazzi. Morto un 18enne e 8 feriti. Fermati due studenti : Uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due in modo grave. È questo il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta alla scuola privata Stem School di Highland Ranch, nei sobborghi di Denver, Colorado, a pochi chilometri dalla Columbine High School, tristemente nota per la strage del 1999 dove morirono 12 ragazzi per mano di alcuni loro compagni. La polizia ha fermato due persone, un ragazzo di 18 anni e un minorenne ...

Noemi - ferita durante Sparatoria a Napoli/ I genitori 'Combatte come una leonessa' : Noemi, bambina di 4 anni ferita durante una sparatoria a Napoli. I genitori hanno fatto sapere che la piccola sta combattendo come una leonessa

Sparatoria in una scuola di Denver : un morto e otto feriti : Sono due studenti le persone arrestate in seguito alla Sparatoria in una scuola privata di Denver. Lo ha riferito la polizia, ribadendo come il bilancio della tragedia è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni.A pochi chilometri di distanza nel 1999 si consumò la strage della Columbine School, in cui proprio due studenti uccisero 12 compagni e un professore. Donald Trump ...

