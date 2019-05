Scuola | prof sospesa | Ascani Pd ' Borgonzoni deve dimettersi'

Prof sospesa - una Scuola di Torino : “Facciamo esprimere gli studenti - adesso sospendeteci tutti” : In una lettera indirizzata al ministero corpo docente, personale scolastico e dirigente dell'istituto Professionale Beccari di Torino si sono autodenunciati: "Anche noi facciamo esprimere liberamente i nostri studenti". Nel frattempo Il provveditore di Palermo, Marco Anello, dice di aver "agito secondo coscienza"Continua a leggere

Prof sospesa a Palermo - una Scuola di Torino : "Facciamo esprimere gli studenti - adesso sospendeteci tutti" : In una lettera indirizzata al ministero corpo docente, personale scolastico e dirigente dell'istituto Beccari di Torino si sono autodenunciati: "Anche noi facciamo esprimere liberamente i nostri studenti".

Prof sospesa - Salvini : «Torni a Scuola - voglio incontrarla». Lei accetta. Scontro M5S-Lega : Diventa un caso politico la vicenda della Professoressa Rosa Maria Dell'Aira, la docente di italiano e storia dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal servizio...

Salvini : prof sospesa a Palermo torni a Scuola - vorrei incontrarla. Lei : ben venga : Alti i toni sul caso della docente sospesa per aver permesso agli studenti di paragonare le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza. L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, pubblica il filmato: "Gli studenti hanno mostrato acume"

Scuola : Salvini - 'pronto a incontrare prof sospesa e suoi studenti' : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - “Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro

Salvini : «La prof sospesa torni a Scuola». Centinaia in corteo a Palermo : «Giovedì prossimo sarò a Palermo. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, che mi auguro possa...

Salvini : “Spero che la professoressa sospesa a Palermo torni a Scuola - la voglio incontrare” : «Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella sc...

Salvini : "Spero che la prof sospesa a Palermo torni a Scuola - vorrei incontrarla" : Alti i toni sul caso della docente sospesa per aver permesso agli studenti di paragonare le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza. L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, pubblica il filmato: "Gli studenti hanno mostrato acume"

Salvini : «La prof sospesa torni a Scuola. Voglio incontrarla». Studenti mobilitati : «Ritirare la sanzione» : Pietro Grasso (Leu) pubblica le immagini che hanno portato all’accusa della docente: «L’intelligenza degli Studenti spaventa Salvini». M5S attacca: «È censura». La replica: «Forzatura sciocca e fuori dal tempo paragonare il decreto sicurezza alle leggi razziali»

Scuola : prof sospesa - provveditore Palermo 'ho carte in regola - rispettata legge' : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Ho agito secondo giustizia e secondo coscienza, conosco a menadito le carte e ho svolto il mio lavoro con serietà. Se sono giunto a questa determinazione l'ho fatto con l'assoluta ponderazione di tutti gli interessi in gioco e di tutti gli elementi". A dirlo all'Adnkr

Prof sospesa - ecco il video degli studenti. La Scuola si mobilita : «Ritirare la sanzione» : Pietro Grasso (Leu) pubblica le immagini che hanno portato all’accusa della docente: «L’intelligenza degli studenti spaventa Salvini». M5S attacca: «È censura». La replica: «Forzatura sciocca e fuori dal tempo paragonare il decreto sicurezza alle leggi razziali»

Padova : spray urticante a Scuola - 25 studenti e 2 prof in ospedale : Padova, 17 mag. (AdnKronos) - Stamattina, intorno alle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Michele Sanmicheli a Padova all’interno della palestra dell’istituto professionale per l’industria e l’artigianato scolastico Ruzza per dei malori accusati da venticinque studenti e due docenti dopo

Strattona un alunno : sospeso un professore di una Scuola media dell'Aretino : L'episodio è avvenuto negli scorsi giorni in un istituto di Pratovecchio Stia. I genitori del ragazzo, 13 anni, hanno sporto denuncia

Palermo - la professoressa anti Salvini ora piange : 'Ho speso la vita per la Scuola' : "Mi sento amareggiata - afferma la professoressa - la mia vita è stata dedicata alla scuola". Ora a parlare è l'insegnante di italiano che, dopo aver sottoposto ai suoi alunni un compito che equiparava il decreto sicurezza alle leggi razziali, è stata sospesa dall'insegnamento per due settimane. Si tratta di un video e di qualche diapositiva, realizzato dalla prof, in cui il ministro dell'Interno viene equiparato al Duce. professoressa sospesa ...