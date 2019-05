MotoGp | condizioni complicate nelle FP4 | la pioggia gioca un brutto scherzo a Marquez

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Leggeraa Le Mans,della pistache causano la scivolata senza conseguenze dinella quarta sessione di prove libere del Gp di Francia, la leggerache sta cadendo su Le Mans sta creando non pochi problemi ai piloti in pista, causando alcune scivolate. Tra gli altri, anche Marcassaggia l’asfalto del circuito transalpino, perdendo l’anteriore in curva 9 e finendo a gambe all’aria: ecco il video… The World Champion is down! The damp conditions have caught @marc93 out! #FrenchGP pic.twitter.com/ODSquMLbTY —(@) 18 maggio 2019 L'articoloFP4: launVIDEO SPORTFAIR.

