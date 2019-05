Monovolume e multispazio - I modelli a listino nel 2019 FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 18 maggio 2019) Particolarmente in voga tra gli anni 90 e lo scorso decennio, lee lesoffrono oggi la concorrenza di Suv e crossover, anche a sette posti. I numeri parlano chiaro: da gennaio ad aprile lepiccole hanno perso rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il 34,6% delle immatricolazioni, scese a 13.575 unità, mentre icompatti e quelli più grandi hanno subito rispettivamente una contrazione del 44,9% (10.501 le registrazioni) e del 16,7% (2.912 consegne); per le, la flessione registrata è invece del 9,5% (8.703 unità). Già da tempo ormai diversidella categoria sono usciti di produzione senza eredi, mentre alcune storiche best seller, come le Renault Espace e Scénic, hanno ceduto a linee più sportive che ammiccano alle crossover. Nonostante ciò, è ancora piuttosto ricca lofferta di queste auto spaziose sul nostro mercato: ne ...

