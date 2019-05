TelevideoRai101 : Minori a rischio povertà in 20 Paesi Ue - luciano_gsr_64 : RT @francescatotolo: #Salvini sulla sbarco dei 18 migranti della @seawatchcrew: 'ci sono un ustionato e dei minori, due neonati. Ovviamente… - UffPost : RT @LaStampa: Nell’Unione Europea a 28 solo in Grecia, in Romania e in Bulgaria la quota di minori a rischio povertà è superiore al dato ri… -

In 20dell'Unione europea su 28 iltra gli under 16 (media Ue al 24,4%) è nettamente superiore a quello degli over 65 (media al 18,2%). E la situazione italiana è ancor più drammatica. Lo sostiene l'Ufficio studi della Cgia. In Italia, infatti, la percentuale diche si vive in condizioni di deprivazione economica è del 31,5% e quella degli ultra 65enni è del 22%. Nell'Europa a 28, soltanto Grecia, Romania e Bulgaria fanno registrare percentuali superiori al dato italiano.(Di sabato 18 maggio 2019)