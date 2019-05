“La scelta del 26 maggio è tra futuro e passato” Salvini dà la linea all' Europa

Arresti Legnano - Di Maio : “La scelta è tra noi e la nuova tangentopoli”. Salvini : “Ho fiducia nei miei uomini e nei magistrati” : Lo scandalo per tangenti in Lombardia non travolge solo la politica locale. Dopo che l’inchiesta Piazza pulita ha disposto i domiciliari per il sindaco del Carroccio di Legnano e la sua assessora, mentre il vice di Forza Italia è finito in carcere, arrivano i commenti dei due vicepremier impegnati negli ultimi giorni di campagna elettorale per le Europee. Il primo a commentare è stato il vicepremier M5s Luigi Di Maio: “Sono molto ...