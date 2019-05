Giornata Mondiale delle api | senza di loro niente caffè e cioccolata

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +7 su Bottas. Ferrari sprofondate : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata Mondiale della Metrologia 2019 Il 20 maggio 2019 finalmente si cambia : Mancano poche ore a una svolta epocale che non interessa solo il mondo scientifico, ma anche il comune cittadino: da lunedì 20 maggio 2019 le nostre misurazioni avranno un riferimento più che stabile e certo, ovvero le leggi dell’universo. Il 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Metrologia, entra infatti in scena il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), nel quale a cambiare sono le definizioni delle sette ...

Giornata Mondiale contro l'omofobia - flash mob a Milano. FOTO : Giornata mondiale contro l'omofobia, flash mob a Milano. FOTO L'iniziativa è stata organizzata davanti a Palazzo Marino in piazza della Scala, dove è stato esposto un telo bianco con la scritta "un segno contro l'omotransfobia ", sul quale ognuno ha potuto apporre la propria "firma" con il palmo della mano. LA ...

Giornata Mondiale contro omofobia - il messaggio di Mattarella : “La lotta ad intolleranza sia impegno delle istituzioni” : “Promuovere la cultura dell’inclusione e del rispetto di ogni differenza con iniziative adeguate e idonee nella famiglia, nella scuola, nelle varie realtà sociali ed in ogni forma di comunicazione, e far sì che questa cultura si traduca in comportamenti quotidiani”. È l’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 13esima Giornata contro l’omofobia, la difobia e la transfobia, istituita ...

Giornata Mondiale contro l’omofobia - Sergio Mattarella : “Promuoviamo la cultura dell’inclusione” : Oggi è la Giornata mondiale contro l'omofobia: il 17 maggio del 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità stablì che amare una persona del proprio sesso non rientrava più fra le patologie mentali, e da quel giorno la ricorrenza si festeggia in 130 paesi. Sergio Mattarella: "È l'occasione per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza contro ogni forma di discriminazione inerente all'orientamento sessuale o alla identità di ...

Da The L Word a The Fosters - 5 serie a tema LGBTQ da (ri)scoprire nella Giornata Mondiale contro l’omotransfobia : Dopo una lunga battaglia da parte della comunità LGBTQ, il 17 maggio del 1990 l'OMS ha finalmente depennato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, arrivando a definirla una variante del comportamento umano. A distanza di tanti anni la data resta ancora fondamentale per la comunità, al punto che proprio il 17 maggio si celebra la giornata mondiale contro l'omotransfobia. La strada per una piena accettazione e non-discriminazione è ...

Giornata Mondiale contro l’Ipertensione : un nuovo stile di vita contro la pressione alta : Tra gli ipertesi d’Europa, in Germania e Spagna si registra una maggiore propensione a prendersi cura attivamente della propria condizione rispetto al Regno Unito. Nei primi due Paesi, infatti, sono rispettivamente il 78% e il 72% gli ipertesi con una maggiore propensione a gestire autonomamente la propria condizione, adattando anche il comportamento, contro il 69% del Regno Unito. Gli ipertesi di Italia e Francia, invece, sono i meno disposti a ...

Giornata Mondiale delle api : Slow Food lancia la campagna Slow Bees : Circa il 75% delle coltivazioni alimentari dipende dall’impollinazione animale. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), oggi le colonie di api sono soggette a livelli di estinzione che sono da 100 a 1000 volte più elevati del normale. La responsabilità? Dell’uomo e dall’uso e abuso di pesticidi in agricoltura. Per far fronte a questi dati allarmanti, in occasione della Giornata mondiale delle api, ...

Perché oggi è la Giornata Mondiale contro l’omofobia : Un pride a El Salvador (foto: MARVIN RECINOS/AFP/Getty Images) Tim Cook, ceo di Apple, ha fatto coming out nel 2014. “Sono orgoglioso di essere gay e considero la mia omosessualità uno dei più grandi doni che Dio mi abbia fatto”, ha scritto all’epoca in un editoriale su Bloomberg in cui dichiarava la sua scelta. Le sue dichiarazioni sono state universalmente viste come un atto di coraggio: prima di lui, nessun amministratore delegato di ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +7 su Bottas. Ferrari sprofondate : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata Mondiale della Metrologia : il 20 maggio entra in vigore il nuovo Sistema Internazionale : Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata Mondiale della Metrologia, anniversario della firma della Convenzione del Metro. Con questo trattato Internazionale, siglato a Parigi nel 1875, diciassette paesi, tra cui l’Italia, posero le basi per stabilire un Sistema di misurazione comune e condiviso, che dal 1960 è noto come Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Il 20 maggio 2019 ha un duplice significato perché sarà anche il ...

Giornata Mondiale contro l’omofobia - Vladimir Luxuria posta una foto di Vladimiro : “Mai dimenticare chi ero ieri” : Attualità Luxuria contro Irama, lancia un appello alle radio: “Non fare ascoltare il pezzo dove canta di voler ‘fare a pugni con un trans'” di Giuseppe Candela “Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi, mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e ...