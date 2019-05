Gatto ucciso a Gioia Tauro | succede a scuola davanti ai minori

optimaitalia

(Di sabato 18 maggio 2019) Ilsta facendo il giro del web, com'è giusto che sia: il colpevole della vicenda è un collaboratore scolastico dell'Istituto comprensivo 'Pentimalli', chiamato dalle insegnanti a liberare la palestra dellaprimaria 'E. Montale' dall'animale affinché gli alunni potessero regolarmente svolgere la loro lezione di ginnastica. L'uomo, per garantire l'estromissione deldalla struttura, lo avrebbe percosso in maniera molto violenta, fino a provocarne la morte, il tuttoagli occhi degli studenti, tutti. Dopo di che, il collaboratore scolastico avrebbe gettato il corpo esanime del quadrupede nei bidoni dell'immondizia collocati nel cortile dell'istituto, sempre in presenza degli studenti.I Carabinieri di, in seguito ad una serie di accertamenti che avrebbero attestato la colpevolezza dell'uomo, ne hanno predisposto il ...

