Cinque tagli medio-corti che ti fanno venire voglia di cambiare look

Ubriaco in panchina - squalificato Cinque giornate [DETTAGLI] : cinque giornate di squalifica per aver abbandonato la panchina dove sedeva per andare al bar a bere e tornare Ubriaco. E’ la singolare decisione del Giudice Sportivo della Figc di Piacenza a carico di un giocatore dell’Asd Gropparello (formazione di un paese della collina piacentina che milita nel Campionato provinciale di Terza Categoria) in relazione a una gara di domenica scorsa. “L’arbitro – si legge nel ...

Tornano i tagli al Cinque per mille : 9 milioni in meno : Dopo tre anni di contributo “pieno”, Tornano i tagli al cinque per mille dell’Irpef. Per il 2017 (ultimo anno per il quale è stata fatta la ripartizione dei fondi), la sforbiciata vale nove milioni. Le scelte espresse da 16,5 milioni di contribuenti con la dichiarazione dei redditi dello scorso anno a favore del terzo settore, della ricerca e dei Comuni hanno portato a superare il tetto massimo di spesa fissato - a ...

"No al taglio dei posti letto" : contro il Parco della Salute asse destra-Cinque Stelle : In una campagna elettorale sovrastata dall'ombra gigantesca del treno ad alta velocità c'è solo un altro tema che mobilita i partiti che si sfidano per conquistare la Regione: la Sanità. Liste d'...

Rimpatri - Reddito di cittadinanza e taglio delle accise! Le domande di Matteo Renzi a Cinque Stelle e Lega : Matteo Renzi in un post su Facebook affronta tre punti su cui il governo Conte non ha rispettato le promesse: "C’è qualche fan leghista o grillino in grado di replicare civilmente nel merito a queste banali osservazioni?". Il senatore si riferisce in particolare a Rimpatri, Reddito di cittadinanza e taglio delle accise.