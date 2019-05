Schianto tra auto e camion in autostrada | mezzi invadono carreggiata opposta

Diego muore a 23 anni nello Schianto - lo strazio del Papà vedovo : “Siamo famiglia sfortunata” : La vittima è il ventitreenne Diego Mungianu originario di Guasila, nel Sud Sardegna. Al volante della sua utilitaria ha sbandato ed è finito fuori strada in una carambola mortale che non gli ha lasciato scampo. Lo strazio del padre che è accorso su posto: "Aveva perso già la madre, siamo una famiglia sfortunata"

Tragico Schianto all'alba - suv contro camion : morti due giovani : Terribile incidente stradale sulla A8 a Milano Fiera, un Suv ha tamponato un camion: un 21enne e un 29enne sono morti...

Tragico Schianto in moto : Simone muore a 17 anni : In un violento schianto in viale Scala Greca, nell'ingresso nord di Siracusa, ha perso la vita Simone Geracitano: aveva solo...

Parma - tragico Schianto in moto : Michele muore a 36 anni sulla strada : La vittima dell'incidente stradale è Michele Cassoni 36enne residente a Roccabianca, in provincia di Parma. Ha sbandato mentre era in sella alla sua moto concludendo la sua corsa con un violento urto contro un pilone posto a lato della carreggiata. Poco prima un altro incidente sulle strade parmensi era costato la vita a un 39enne mantovano.Continua a leggere

Tragico Schianto : morto un uomo - gravissima una donna : E' spirato poco dopo l'arrivo in ospedale il motocislita 54enne di Bianzè, rimasto coinvolto in un drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì primo maggio lungo la strada tra Tronzano e Salomino.

Tronzano - tragico Schianto : Aggiornamento ore 21.24 È morto il motociclista che, quest'oggi, mercoledì 1 maggio,, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo lungo la strada che da Tronzano porta alla frazione Salomino. ...

Tragico Schianto - Stefano muore a 29 anni : "Ora corri nel vento" : Un meccanico ventinovenne di Orani, Stefano Sedda, ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto al chilometro 134...

Colorado - maxi-Schianto e incendio in autostrada : «Coinvolte 15 tra auto e camion». Ci sono morti e feriti : Un tragico incidente con un maxi-incendio ha coinvolto almeno 15 tra auto e camion su un?autostrada del Colorado, la Interstate 70 all?altezza di Lakewood, poco più di 10 km da...

Belluno - Schianto in galleria tra una Jaguar e una Golf : auto distrutte - grave una donna : L'incidente stradale la mattina del 25 aprile. Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto in una galleria che si trova dopo l'abitato di Ospitale di Cadore, nella provincia di Belluno. La vettura che avrebbe causato il grave incidente sarebbe una Jaguar che è finita contro una Golf con a bordo due persone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto che avrebbe causato l'incidente in galleria è una Jaguar nera condotta da A.F., un ...

Tragico Schianto! Eros muore a 19 anni sbalzato fuori dall’auto! : Due vetture di amici che viaggiavano insieme si sono improvvisamente toccate innescando una carambola e finendo fuori strada. Un terribile impatto che è costato la vita a Eros Amoruso, 19 anni appena, che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo quando l'auto che guidava si è ribaltata sull'asfalto. Per motivi ancora da accertare, le due vetture si sono improvvisamente toccate innescando una carambola e finendo fuori strada. Un terribile ...

Perugia - Schianto tra due auto a Ponte Felcino : vigili del fuoco e 118 sul posto : Incidente nella mattinata di Pasquetta a Perugia. Intorno alle 8.30, a Ponte Felcino, in via Mastrodicasa, si è verificato lo schianto tra due auto. sul posto anche un'ambulanza del 118. La dinamica ...

Schianto tra due auto sul viale Boccaccio : Incidente tra due vetture, una Ford e una Volkswagen, all'incrocio tra viale Boccaccio e via Sabatino Lopez. Lo scontro è avvenuto intorno alle 12,30 di

Treviso - drammatico Schianto frontale in strada : un morto e 4 feriti - anche due bimbi : La tragedia nel pomeriggio di sabato a Volpago del Montello. La vittima è una donna di 71 anni che viaggiava insieme alla figlia di 32 anni rimasta gravemente ferita. In ospedale anche gli occupanti dell'altra vettura, una donna e due bambini di appena 5 e 7 anni le cui ferite però non sarebbero gravi.Continua a leggere

Daniele muore a 35 anni! Tragico Schianto contro un palo : Il 35enne era residente a Santa Maria la Longa (Udine), è stato vittima del terribile incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri a San Giovanni al Natisone. L'uomo è finito fuori strada all'altezza del civico 70 di via Casali - una parallela alla strada regionale 56 - andandosi a schiantare contro un palo della luce. Nel giro di pochi minuti sul posto i soccorsi sanitari del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da ...