Samuel Heron fuori con Triste | “In questo disco viene fuori tutto quello che sono”

dituttounpop

(Di venerdì 17 maggio 2019)con: tra feat. importanti e un mix di stili, il rapper promette di mostrarsi senza filtriTatuaggi sfoggiati quasi con arroganza e un look che non lascia dubbi sullo stile musicale, nonostante“guerrigliero della musica” classe ’91 proveniente da La Spezia, in arte, tende a sottolineare, in occasione del lancio del suo progettografico, disponibile su tutte le piattaforme di streaming, digital store e in tutti i negozi di dischi dal 17 maggio, che “non è obbligatorio essere spacconi anche se adesso è diventato un po’ il trend”, riferendosi proprio a tutti coloro appartenenti al suo stesso genere musicale. “Ilnon è cupo come si pensa, c’è un contrasto del mio carattere”, dice nel corso della conferenza stampa, aggiungendo: “il titolo è traviante da ...

AnnaSaviniBook : @laprovinciadico #samuelheron messaggio ai ragazzi 'non credete a chi mostra finta felicità sempre essere tristi è… - Si24it : In uscita '#Triste', il nuovo progetto discografico del rapper #SamuelHeron - Si24 - RapologiaIT : Triste, il nuovo album di Samuel Heron, è fuori adesso! - -