Per qualcuno il ritiro di Federer dagli Internazionali è una vera tragedia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Roma piange il dio del tennis, uscito di scena, con un forfait che ha raggelato i suoi fan più del gelo artico degli ultimi giorni romani, quando tutti aspettavano come una manna dal cielo il suo match contro Tsitsipas e già speravano di vederlo in semifinale, e poi in finale e domenica, chissà, trionfare del torneo romano che non ha mai vinto in vita sua. L'illusione però è durata una sola giornata, quella di giovedì 16 maggio, quando per celebrare il ritorno del divino al Foro, orfano dei suoi divini colpi da tre anni, si erano viste scene da delirio collettivo. “Roger Forever”. Lo striscione inquadrato sui grandi schermi che sovrastano il Centrale quando Sua Maestà il tennis ha fatto il suo ingresso in campo contro il brasiliano Joao Sousa sintetizzava il sentimento che alberga nell'animo dei suoi sudditi adoranti. Più di Springsteen Il campione svizzero ...

