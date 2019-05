Mihajlovic shock | “ad urlarmi zingaro di merda è stato un poliziotto”

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019)ha raccontato il pessimo episodio accaduto in quel di Roma prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio Sinisainsultato fuori dallo Stadio Olimpico, ma non da un tifoso laziale come paventato in un primo momento, bensì da un poliziotto. Il tecnico del Bologna èchiamato, come rivelato dalla Gazzetta dello sport: “Ma quali tifosi della Lazio? Io sonoinsultato da un poliziotto! È già una vergogna sentirsi urlaredi m… durante le partite allo stadio dai tifosi avversari. E non sento mai uno speaker invitarli a smetterla. Ma non accetto che a dirmelo sia un poliziotto, uno in divisa, chiamato a far rispettare l’ordine, non ad aggredire e insultare. E quando mercoledì è successo, ho reagito“. Dunque l’episodio è ben peggiore di quanto si pensava inizialmente.L'articolo: ...

