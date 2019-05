Massimo Caputi | “La piazza ragiona diversamente | il colpo ad effetto sarebbe perfetto”

forzazzurri

(Di venerdì 17 maggio 2019)ha parlato a canale 21 del mercato del Napoli e sui possibili acquisti del Napoli : Icardi per tutte le tifoserie è un grandee pensi che il club voglia puntare in alto. Napoli ha bisogno di unad, di prendere uno che vogliono tutti. Se facciamo una trattativa Icardi-Insigne, mettendo anche la differenza, prendi un grande calciatore che ti infiamma lae ti fa salire le ambizioni, ma poi ti puoi permettere di prenderne anche altri 3 di non grande fascia. Se prendi Lozano, Veretout e altri invece sei pure più forte, ma non si infiamma nessuno. Il pubblicoe non ti spinge all’inizio. Fabian ad esempio è stato un grande, ma ti hanno detto che volevi risparmiare”. Leggi anche : De Rossi-Napoli? Clamorosa soffiata di De Maggio: “Un uccellino mi ha…” Leggi anche : Zielinski: “Considero la stagione ...

