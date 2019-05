Il director di Devil May Cry 5 vorrebbe realizzare un DmC 2 | ma solo con Ninja Theory

Il director di Devil May Cry 5 al lavoro su un "nuovo progetto" : Devil May Cry 5 è uscito solo da poche settimane, ma a quanto pare il director Hideaki Itsuno non ha intenzione di fermarsi.Come riporta Twinfinite, Itsuno-san ha pubblicato su Twitter le foto di una festa, con il team che ha creato Devil May Cry 5 e un altro team formato per un misterioso "nuovo progetto".Questo è certamente interessante, considerando quanto è fresca l'uscita di Devil May Cry 5. Sembra proprio che Itsuno-san non si stia ...

Il director di Devil May Cry 5 stava per lasciare Capcom dopo il reboot DmC : Hideaki Itsuno, il famoso director di Devil May Cry 5, in precedenza aveva intenzione di lasciare Capcom dopo il reboot del 2013, a meno che non fosse riuscito a realizzare il suo vero sequel di Devil May Cry 4. Lo ha rivelato un doppiatore di DMC5 in una recente intervista."[Itsuno] era pronto a lasciare Capcom", ha affermato il doppiatore, Reuben Langdon. "Non era felice. E penso che abbia rassegnato le dimissioni ma poi gli è stato detto: ...