HAPPY! - Recensione 2x07 Arlo and Marie

HAPPY! - Recensione 2x05 "19 Hours and 13 Minutes" e 2x06 "Pervapalooza" : Happy prosegue e stravolge i canoni della realtà, in un viaggio che porta i nostri protagonisti a confrontarsi con le loro paure, i loro dubbi e trasportando la vicenda sempre più vicina nel cupo e intricato piano che Sonny Shine sta per mettere in atto. Fra viaggi allucinogeni molto istruttivi, manipolazioni subdole e un po' di arcobaleno, questi due episodi preparano il terreno per la missione finale di Nick e continuano il percorso turbolento ...

HAPPY! - Recensione 2x04 "Blitzkrieg!!!" : Quando per questa seconda stagione tutto sembrava perduto, il quarto episodio risolleva l'intero prodotto, rendendolo di maggiore interesse e aprendo uno spiraglio inaspettato sulla trama orizzontale. Un vero e proprio "Blitzkrieg!!!", in senso etimologico e di fatto, dove i nostri protagonisti continuano ad essere travolti dai surreali eventi che si trovano a vivere e alcuni di loro provano anche a trarne il lato positivo. Diretto da Joseph ...

HAPPY! - Recensione 2x03 "Some Girls Need A Lot of Repenting" : La storia della seconda stagione di HAPPY! inizia ad incrociare i suoi fili, con un terzo episodio più voltato all'effetto grottesco, seppur celando una trama centrale decisamente curiosa. In "Some Girls Need A Lot of Repenting" le cose iniziano ad avere un senso nel quadro generale delle vicende dei protagonisti, mostrando come molto spesso niente è come sembra, nemmeno nei momenti più piccoli. Con la regia di nuovo a Brian Taylor (già regista ...

HAPPY! - Recensione 2x02 "Tallahassee" : HAPPY! prosegue la sua seconda stagione con un secondo episodio che mantiene lo standard del precedente prologo, mostrando anche direzioni abbastanza interessanti e inquietanti per certi versi. "Tallahassee", titolo dell'episodio, nonchè misteriosa parola d'ordine pronunciata dal presidente rapito da Smoothie, continua il percorso turbolento di Nick a cavallo fra paternità e vecchie abitudini, con risultati non proprio brillanti. Non a caso la ...

HAPPY! - Recensione 2x01 "The War on Easter" : *RIPASSATE CON NOI LA PRIMA STAGIONE*Dopo più di un anno di attesa, il 27 Marzo è ufficialmente ripartita la dissacrante serie tv HAPPY!, con il primo episodio della seconda stagione. Già dal titolo, "The War on Easter", capiamo subito che la storia non sarà più ambientata a Natale, ma a Pasqua, denotando l'approccio in cui ogni stagione corrisponde a una festività, filtrata attraverso un' atmosfera grottesca e senza alcun freno in termini ...

