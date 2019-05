Giro d’Italia – Nibali tiene tutto sotto controllo | “io favorito? Non lo so | continuo con

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il corridore della Bahrain-Merida ha deciso di non esporsi in queste prime tappe, preferendo tenere un profilo basso Nel giorno trionfale per il ciclismo italiano al, Vincenzoguarda tutti da lontano, proseguendo nel suo programma prestabilito senza forzare alcun tipo di attacco. Massimo Paolone/LaPresse Lo Squalo ha un percorso da seguire, che potrebbe anche condurlo alla vittoria finale, un sogno per lo Squalo che naviga attualmente al quattordicesimo posto della classifica a sei minuti da Valerio Conti. Sesta tappa tranquilla per il siciliano che, nel post gara, non si è sbilanciato più di tanto: “sono tra i grandi favoriti? Non lo so, vediamo. Le tappe per ora non permettono di fare grandi cose, continuiamo con il solito approccio di prendere la corsa giorno per giorno”.L'articolod’Italia –: “io ...

