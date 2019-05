Eric | italiano trovato morto in un cassonetto a Londra Arrestato un uomo

Londra - trovato morto un giovane italiano Eric Sanfilippo : Una drammatica notizia arriva da Londra. Eric Sanfilippo, 23enne di Musciano, borgo nei pressi di Marti, nel comune di Montopoli in Val d'Arno, in Toscana, è stato trovato morto nella City nella giornata di sabato 11 maggio. Come si su La Nazione, il giovane era partito per la capitale inglese lo scorso anno in cerca di fortuna, per poi trovare lavoro in un ristorante come cameriere. “Era contento e stava bene”, dicono alcuni amici. Almeno fino ...

I numeri dell'economia e la differenza tra il populismo amEricano e quello italiano : Negli Stati Uniti, i numeri semplicemente mostruosi dell'economia americana " con un tasso di disoccupazione arrivato al 3,6 per cento, mai stato così basso dal 1969 a oggi, con 263 mila nuovi posti di lavoro creati nel solo mese di aprile e con i salari ...

Massimo PEricolo con Scialla Semper : il primo album del nome nuovo del rap italiano : Poi dicono che dopo il carcere c’è il nulla. Scialla Semper, primo album di Massimo Pericolo, è l’icona del riscatto per Alessandro Vanetti, questo il suo vero nome, 26 anni da Brebbia (Varese). Il rapper di cui tutti, soprattutto i colleghi, parlano ha sfruttato al meglio i due anni presi per spaccio nel 2014, ad appena 21 anni. Lo arrestarono d’estate, quando i tribunali sono in ferie, come ricorda tra le barre di 7 miliardi, brano da 3 ...

Karma Pininfarina GT - l’amEricana incontra lo stile italiano e va alla conquista della Cina [GALLERY] : Karma Pininfarina GT, perfetta combinazione del miglior design italiano con la tecnologia ecologica, fa il suo esordio al Salone dell’Auto di Shanghai Pininfarina con Karma Automotive, presenta il nuovo progetto al Salone dell’Auto di Shanghai, “ perfetta combinazione del miglior design italiano con una tecnologia ecologica“. Dalla collaborazione tra l’italiana e la californiana nasce un nuovo modello, la Karma ...

Da Gallo a Moro : i figli di papà fanno impazzire l'AmErica col basket italiano : figli d'arte: da Gallinari a Moretti, dalla Nba alla Ncaa, i ragazzi italiani stanno facendo la storia anche nel basket più famoso ed importante. Quello dei campionati Doc, dai professionisti al college. “Gallo”, Danilo, figlio di Vittorio, ex super-difensore della Grande Milano anni 80, trascina i Los Angeles Clippers nei playoff Nba, “Moro”, Davide, figlio di Paolo, guardia-ala gran tiratore anche della Virtus Bologna, porta per la prima volta ...

Campionati Italiani Assoluti di Nuoto – Vittoria con record italiano : Margherita Panziera stratosfErica nei 200 dorso a Riccione : Margherita Panziera spettacolare ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto di Riccione: Vittoria con record italiano nei 200 dorso Che spettacolo Margherita Panziera: tifo da stadio oggi a Riccione per la gara dei 200 dorso femminili agli Assoluti di Nuoto. La campionessa italiana ha disputato una gara strepitosa, aggiudicandosi il titolo assoluto e stabilendo il nuovo record italiano. Prima di lei, infatti, nessuna italiana era riuscita a ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : 3 aprile - FedErica Pellegrini torna nei 200 sl! Record italiano di Silvia Scalia nei 50 dorso! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare nei Campionati Italiani di Nuoto. Nella piscina di Riccione sarà il giorno dei 200 stile libero donne di Federica Pellegrini. La campionessa veneta, costretta a fermarsi poco prima di questa rassegna per uno stato febbrile, si esibirà nella sua distanza preferita e vorrà testarsi relativamente alla propria condizione. Le quattro vasche sono lì che la aspettano e le ...

Nuoto - FedErico Burdisso frantuma il record italiano dei 200 farfalla! Terzo al mondo nel 2019! : Federico Burdisso scalda la piscina di Riccione dove si stanno disputando i Campionati Italiani 2019 di Nuoto, il 17enne ha firmato il nuovo record italiano dei 200 farfalla con una prestazione semplicemente divina. Il lombardo, già bronzo su questa distanza agli Europei dell’anno scorso, ha timbrato un vertiginoso 1:54.64 e ha migliorato il precedente primato di addirittura 76 centesimi (1:55.40 siglato da Giacomo Carini nel ...

Il Nome della Rosa : un successo italiano che verrà trasmesso in AmErica e UK : Si sono appena concluse le 8 puntate del primo capitolo de 'Il Nome della Rosa'. Per il resto del mondo si chiamerà The Name of theRose. E proprio USA, Canada, Regno Unito e successivamente Germania avranno modo di assistere al successo della fiction italiana di Rai Uno che ha conquistato ...

Alzheimer e herpes - il pEricoloso legame : studio italiano mette in luce un’importante correlazione : Un virus molto noto sembra aumentare il rischio di Alzheimer: si tratta del virus herpes simplex che potrebbe contribuire all’insorgenza della patologia neuro degenerativa. Lo rivela uno studio tutto italiano, coordinato da Anna Teresa Palamara del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza di Roma, nei laboratori affiliati all’Istituto Pasteur Italia, in collaborazione con l’istituto di Farmacologia ...

Nuoto - Criteria Nazionali giovanili 2019 : record italiano per Alberto Razzetti - arrivano quattro successi per FedErico Burdisso! : Quarta giornata di gare, la prima con gli uomini impegnati, allo “Stadio del Nuoto” di Riccione, dove si stanno svolgendo i Criteria giovanili di Nuoto in vasca da 25 metri. Sono fin da subito arrivate prestazioni di rilievo: su tutte spiccano i quattro successi di Federico Burdisso e il record italiano nei 200m farfalla di Alberto Razzetti. 50m dorso cadetti La quarta giornata di gare, la prima dedicata ai ragazzi, è stata aperta ...