Auto | niente più documenti obbligatori Perché sarebbe un problema

L'odore di Auto nuova si crea e non ha niente di casuale : Tutti hanno sperimentato a livello olfattivo che le auto nuove hanno un loro odore. Il caratteristico “odore di auto nuova” non è casuale, non dipende dal fatto che sono appena uscite dalla fabbrica e non è nemmeno riproducibile (purtroppo per i singoli automobilisti). Si tratta di un profumo difficile da identificare in quanto tale, perchè in effetti specifico. Dietro alla progettazione e costruzione di un nuovo modello esistono diversi passi ...

Assicurazione Auto - nord e sud divisi dal divario di tariffe e ancora nessuno fa niente : Ci sono ancora milioni di italiani che si chiedono perché un assicurato del sud è considerato di serie B rispetto ad uno del nord I dati diffusi dall’IVASS(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) sull’andamento dei prezzi dell’RC auto, confermano che il premio medio scende e che si riduce la disparità di trattamento fra province del nord e del Sud Nello stesso tempo viene evidenziato che rimangono per i giovani tariffe decisamente ...

Auto diesel - ormai è ufficiale : niente calo di emissioni nocive con la diminuzione delle vendite : Bisogna fermare la lotta contro le Auto diesel perché sta provocando degli effetti devastanti per l’ambiente che ci circonda Negli ultimi mesi le Auto diesel stanno tenendo banco nelle discussioni tra gli ambientalisti, Governi e amministrazioni locali e esperti del settore Automotive. I primi affermano che l’utilizzo delle Auto diesel sia tra le principali cause dell’aumento nelle nostre città delle emissioni di polveri nocive e NOX. ...

Torino-Savona - il ciclista in Autostrada come se niente fosse. Gli Automobilisti increduli (e divertiti) : “In Italia vale tutto” : “In Italia tutto è possibile”. Un ciclista, lunedì scorso, ha percorso l’autostrada Torino-Savona in direzione del capoluogo piemontese. Nel video, un automobilista si ferma nella piazzola d’emergenza e lo riprende col cellulare: “Vai, sei il numero uno” gli grida divertito. L’uomo è stato fermato dalla polizia stradale tra Fossano e Marene ed è stato multato. Video Facebook/Riccardo Longo L'articolo ...

Il governo acquista 8.250 Auto blu - Di Maio : 'Non ne sapevo niente - le taglieremo subito' : È una notizia che ha davvero fatto rabbrividire l'Esecutivo, e in particolare il Movimento Cinque Stelle, quella rivelata da un'inchiesta giornalistica del quotidiano Il Messaggero. Secondo quanto emerso, infatti, l'Esecutivo starebbe preparando l'acquisto di 8.250 auto blu. Come ben si sa, questa era stata una spesa che, in particolar modo i pentestellati, volevano già tagliare a tutti i costi. Sulla vicenda è immediatamente intervenuto il ...

Codice strada - sì agli scooter 125 in tangenziale. Niente aumenti di velocità e divieto di fumo in Auto : Nuovo Codice della strada, il Parlamento si rimette in moto. La novità dell'ultima ora è che con la modifica del sulle autostrade e le tangenziali potranno circolare anche gli 125 , ossia i mezzi con ...