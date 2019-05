Amazon punta sul cibo a domicilioInveste mezzo mld in Deliveroo

Doctor Who - da stagione 5 a stagione 10 : facciamo ordine con le puntate su Amazon : Poche cose sono così inglesi come la serie tv prodotta dalla BBC dal titolo Doctor Who eppure per il serial di fantascienza più longevo della storia non c’è stata mai grande fortuna in Italia, per iniziare a colmare questa lacuna è possibile vedere in streaming su Amazon Prime in ordine tutte le puntate della nuova serie dalla quinta alla decima stagione disponibili dal 3 maggio. Per intenderci quelle che vedono all’opera ...

Doctor Who - da stagione 5 a stagione 10 : facciamo ordine con le puntate su Amazon : Poche cose sono così inglesi come la serie tv prodotta dalla BBC dal titolo Doctor Who eppure per il serial di fantascienza più longevo della storia non c’è stata mai grande fortuna in Italia, per iniziare a colmare questa lacuna è possibile vedere su Amazon Prime in ordine tutte le puntate della nuova serie dalla quinta alla decima stagione disponibili dal 3 maggio. Per intenderci quelle che vedono all’opera l’Undicesimo e il ...

Ford punta sui servizi on-demand. Consegna dei pacchi in auto (con Amazon) e lavaggio auto a domicilio : E’ ormai ampiamente noto come la tecnologia contribuisca a cambiare il mondo, modificando stili di vita e permettendo di fare cose che fino a molti anni fa erano difficili persino da immaginare, contribuendo anche a semplificare la vita delle persone. Con l’avvento degli smartphone e dell’app economy, in particolare, sono nati moltissimi nuovi servizi on-demand che attraverso una semplice applicazione per dispositivi mobili, ...

Perché la multimiliardaria Amazon tiene gli occhi puntati sull’Italia : Amazon avrebbe investito oltre un miliardo e mezzo di euro in Italia dal 2010, anno in cui il colosso americano di e-commerce ha ufficializzato la sua presenza nella penisola. Solo lo scorso anno sono stati inaugurati cinque nuovi centri nel nostro paese, che rappresenta terreno fertile per il colosso di Jeff Bezos. Infatti l'Italia, in termini digitali, deve ancora arrivare al pieno sviluppo.Continua a leggere

Amazon sfrutta il fisco "light" e ora punta sul Nord-Ovest : E infatti ieri a Torrazze erano presenti in forze i rappresentanti delle istituzioni dal presidente della Regione Chiamparino al sindaco di Torino Appendino fino al viceministro dell'Economia ...

Amazon pensa a una costellazione di satelliti per la banda larga mentre spuntano delle cuffie true wireless con Alexa : Fornire la banda larga tramite una costellazione di satelliti da lanciare in orbita è l'obiettivo di Project Kuiper e di Amazon, che intanto inizia a pensare a un paio di cuffie true wireless affiancate dall'assistente virtuale Alexa. L'articolo Amazon pensa a una costellazione di satelliti per la banda larga mentre spuntano delle cuffie true wireless con Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon punta tutto su Napoli : apre un nuovo deposito a Arzano : Amazon annuncia l?apertura di un nuovo deposito di smistamento ad Arzano per rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori. La nuova struttura creerà circa 180 posti di...