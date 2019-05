Tom Delonge tornerà nei Blink 182? “Sì | li amo | ma non è il momento”

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il chitarrista Tomnei, e lo ha ribadito durante un'intervista a Kerrang!, ma non è ancora il momento. Nel 2015lasciò la band per inseguire i suoi progetti, ma ancora oggi dichiara di amare la band: «Fidatevi quando dico che amo ie che mi hanno dato tutto quello che desideravo nella vita. Fidatevi quando dico che ho intenzione di tornare con loro in futuro». Dopo il suo allontanamento dalla squadra di Mark Hoppus e Travis Barker, la band ha accolto Matt Skiba degli Alkaline Trio, e recentemente ha pubblicato una versione rivisitata della hit What's My Age Again? in un featuring con il rapper Lil Wayne.Oggi Tomè completamente immerso nel suo impegno con gli Angels & Airwaves, il suo progetto nato nel 2005 come side-project deie recentemente ripreso. Insieme alla sua band, il chitarrista si sta occupando a tempo pieno ...

BuddyRoyy : RT @b182forever: ???????? Tom DeLonge ha risposto al commento di ieri di Mark Hoppus con «Well, hello — Love you, too! #ThatDamnSexualTension… - OptiMagazine : @tomdelonge tornerà nei @blink182? 'Sì, li amo, ma non è il momento' - b182forever : ???????? Tom DeLonge ha risposto al commento di ieri di Mark Hoppus con «Well, hello — Love you, too!… -